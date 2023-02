Pichetto, bonificati 69 siti su 81, 80 mln in meno di multe

"Al Commissario Unico per la bonifica delle discariche nel 2017 sono state assegnate 81 discariche abusive. Da allora, sono stati bonificati o messi in sicurezza 69 siti, una media di 14 l'anno. La sanzione europea è diminuita da 42.800.000 euro al semestre a 2.800.000 euro nel secondo semestre 2022. Un risparmio complessivo di 80 milioni di euro all'anno a partire dal 2018". Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), intervenendo in video dall'Italia a un convegno del Parlamento europeo a Bruxelles.



La struttura commissariale, guidata dal generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, per Pichetto "rappresenta un modello di efficienza e qualità amministrativa". Ha un "modus operandi originale e innovativo" che "tiene assieme e aiuta, orientandole verso l'obiettivo comune, le istituzioni coinvolte".



Il Commissario, ha spiegato il ministro, lavora attraverso "l'affiancamento e il supporto agli Enti Territoriali, il coinvolgimento nella Task Force di una serie di competenze tecnico-legali specifiche, le collaborazioni con gli Enti e gli istituti di ricerca nazionali, un impegno istituzionale forte, capace di governare procedimenti oggettivamente complessi in un contesto minacciato, tra l'altro, dalle infiltrazioni criminali".



"Il lavoro svolto dalla struttura commissariale - ha detto ancora Pichetto - è propedeutico a una scelta politica che spero sia senza ritorno: quella di abbandonare il modello discarica come soluzione di smaltimento dei rifiuti". Per il ministro "il futuro dell'Italia è quello di un paese senza discariche, un paese che finalmente è riuscito a fare di tutti i rifiuti una risorsa".