Lazio:Alfonsi,Conte fa disinformazione su termovalorizzatore

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Anche oggi il Movimento 5 Stelle prosegue la sua grave opera di disinformazione sul termovalorizzatore, e stupisce che a farlo in un modo così scomposto dal punto di vista istituzionale sia un ex Presidente del Consiglio. Il Piano che abbiamo presentato, con il relativo sistema di impianti, è l'unica via per chiudere in autonomia il ciclo dei rifiuti, minimizzando il ricorso alle discariche.



Chiunque dica il contrario sta negando la realtà dei fatti, e fa del male alla nostra città". Così Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, sulle dichiarazioni rilasciate oggi da Giuseppe Conte.



"Il nostro piano - spiega - comporta un abbattimento delle emissioni ben superiore di tutte le alternative disponibili. Ed è grave continuare ad affermare che il termovalorizzatore è un impianto che inquina: tutti i dati scientifici smentiscono questa informazione e noi realizzeremo l'impianto con i sistemi più avanzati per la riduzione delle emissioni. Ad inquinare sono semmai i vergognosi 'viaggi della monnezza' che ogni giorno portano i rifiuti di Roma verso le discariche e gli inceneritori degli altri. Tutto questo a causa dell'assurda inazione della precedente Giunta Raggi, incapace di decidere ma capace di lasciare pesantissime eredità come un livello di differenziata praticamente fermo. Noi invece abbiamo un piano organico e completo, che punta sul riciclo, l'aumento della differenziata, i centri di raccolta e un sistema di impianti all'avanguardia che ci aiuterà anche a produrre energia. Un autentico piano green, nel segno dell'economia circolare e dell'utilizzo delle tecnologie più avanzate. Lo realizzeremo con determinazione e con il supporto delle cittadine e dei cittadini, che sono capaci di distinguere le menzogne dalla realtà". (ANSA).