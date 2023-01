Enel con Costa Crociere per zero Co2 dalle navi in porto

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Enel e Costa Crociere "hanno siglato un protocollo d'intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione". Una collaborazione, spiegano le due società che "nasce dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. L'accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi da crociera dai porti e durante le soste in banchina, con innovative soluzioni che rappresentino un'ulteriore opportunità di accelerazione della transizione energetica del settore crocieristico, in particolare attraverso l'elettrificazione".



In particolare, l'accordo "mira a realizzare un caso pilota di refitting navale - ovvero interventi di miglioramento tecnologico su una nave già in esercizio - finalizzato all'azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l'installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. L'obiettivo del refitting sarà trasformare una nave da crociera Costa in una nave ad emissioni zero fin dall'ingresso in porto sino alla sua uscita, comprese le ore in cui rimane ferma in banchina, complessivamente circa metà della sua giornata operativa".



