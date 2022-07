Ong mandano kit a ministri per trovare pesticidi nei capelli

"Inviate un campione dei Vostri capelli per verificare la presenza di pesticidi e dimostrare la Vostra attenzione e sensibilità sul tema della contaminazione umana dalle sostanze chimiche di sintesi utilizzate in agricoltura": è questo l'invito che i Presidenti delle Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura hanno rivolto attraverso una lettera ai Ministri della Salute, Roberto Speranza, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.



Insieme alla lettera è stato recapitato ai due Ministri il kit per l'invio del campione dei loro capelli al laboratorio accreditato in Francia che effettuerà le analisi per tutti i paesi europei coinvolti nella campagna "Check Up Pesticidi" per la ricerca di 30 diversi pesticidi tra i più utilizzati in agricoltura (diserbanti, insetticidi, fungicidi), aderendo così all'iniziativa promossa a livello europeo dell'alleanza "Good Food Good Farming".



La Campagna di comunicazione e sensibilizzazione "Check Up Pesticidi" nasce per mostrare, attraverso l'analisi dei capelli di alcune centinaia di cittadini europei, come i pesticidi siano diffusi nell'ambiente e stanno contaminando l'organismo delle persone, con potenziali effetti negativi sulla salute. In Italia aderiscono fra gli altri Wwf, Legambiente, Federbio, Slow Food. L'appello non è solo rivolto ai Ministri ma anche a tutti i cittadini, per l'ultimo rush finale della Campagna. Rimangono ancora 2 giorni per prenotare il kit di analisi a questo sito.



Altre iniziative saranno previste nel mese di attivazione ad ottobre.