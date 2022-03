Wwf, dall'Onu slancio contro l'inquinamento da plastica

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il Wwf accoglie con favore la decisione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente che ha deciso all'unanimità di elaborare un Trattato giuridicamente vincolante per porre fine all'inquinamento da plastica, "rendendola una delle azioni ambientali più ambiziose al mondo dal Protocollo di Montreal del 1989, che ha portato all'eliminazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono atmosferico". Il Wwf, in una nota, "esorta i governi di tutto il mondo a cogliere questo potente slancio per l'eliminazione dell'inquinamento da plastica e ad agire in maniera altrettanto forte e decisa nel recepimento dell'intero contenuto del Trattato entro il 2024. Il WWF si impegna a sostenere nei prossimi due anni il lavoro del Comitato Intergovernativo di Negoziazione dell'UNEA nel finalizzare gli importanti dettagli di questo storico Trattato".



A oggi oltre 2 milioni e 200 mila persone nel mondo hanno firmato la Petizione chiedendo un Trattato globale legalmente vincolante, mentre oltre 120 aziende globali e più di 1.000 organizzazioni della società civile ne hanno sostenuto le richieste.



Al Governo italiano il WWF chiede di "attivarsi sul tema cominciando col correggere le disposizioni introdotte nella normativa di recepimento della direttiva comunitaria 'Sup' sulla plastica monouso, rafforzando, come è stato chiesto dalla Commissione Europea, le misure che disincentivano il monouso e sostengono il ricorso a imballaggi riutilizzabili". (ANSA).