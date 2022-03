Onu, "risoluzione storica" sull'inquinamento da plastica

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Capi di Stato, ministri dell'Ambiente e altri rappresentanti di 175 nazioni hanno approvato "una risoluzione storica" all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unea-5) oggi a Nairobi "per porre fine all'inquinamento da plastica e raggiungere un accordo internazionale legalmente vincolante entro il 2024". Lo rende noto il Programma Ambiente dell'Onu spiegando che "la risoluzione affronta l'intero ciclo di vita di plastica, compresa la sua produzione, progettazione e smaltimento".



"Sullo sfondo delle turbolenze geopolitiche, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente mostra il meglio della cooperazione multilaterale", ha affermato il presidente dell'Unea-5 e ministro norvegese per il Clima e l'ambiente, Espen Barth Eide. "L'inquinamento da plastica è diventato un'epidemia. Con la risoluzione di oggi siamo ufficialmente sulla buona strada per una cura". (ANSA).