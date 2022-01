Copernicus, 800 decessi evitati in Europa per il lockdown

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Oltre 800 decessi sono stati evitati in Europa grazie al miglioramento della qualità dell'aria derivante dalle misure governative adottate per limitare la diffusione del virus SARS-Cov-2. Lo sostiene un nuovo studio pubblicato da Copernicus Atmosphere Monitoring Service insieme alla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).



Gli scienziati impegnati nello studio hanno esaminato la correlazione tra diverse misure governative, la diminuzione dei principali inquinanti normativi tra cui NO2, ozono, particolato fine PM2.5 e PM10 in 47 grandi città europee, e il tasso di mortalità associata durante il periodo iniziale della pandemia COVID-19 in Europa (dal mese di febbraio a luglio 2020).



Le misure che hanno limitato la quotidianità, come la chiusura di scuole e luoghi di lavoro, hanno avuto l'impatto più significativo sui livelli di inquinamento dell'aria. Le restrizioni relative ai viaggi nazionali e internazionali hanno evidenziato un minor impatto. Parigi, Londra, Barcellona e Milano risultano essere tra le prime sei città con il maggior numero di decessi evitati. (ANSA).