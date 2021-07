Calabria:Goletta Verde, servono investimenti per depurazione

(ANSA) - CROTONE, 24 LUG - "Goletta Verde solca i mari italiani da 35 anni, denunciando ancora una volta la mala depurazione. Dobbiamo attuare una gestione razionale delle risorse idriche perché il trattamento delle acque reflue è un passaggio fondamentale per assicurare la salute e la protezione dell'ambiente". Lo ha detto Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, nel corso della conferenza stampa organizzata per la tappa a Crotone di Goletta Verde, l'imbarcazione che naviga nei mari italiani per constatarne lo stato di salute.



Il problema della depurazione è quello principale tanto da provocare anche infrazioni a livello europeo e la condanna dell'Italia a pagare multe salate: "Due delle quattro procedure di infrazione europee per il mancato adeguamento alla direttiva europea sui reflui - ha spiegato Ciafani - si sono già tramutate in condanne che ora stiamo pagando con multe salatissime che ammontano a 60 milioni di euro all'anno: una cifra che potremmo spendere molto più utilmente aprendo cantieri e creando nuovi posti di lavoro per il ciclo integrato delle acque. Continuiamo a non essere in grado di migliorare l'efficientamento dei sistemi depurativi e il nostro Paese registra un ritardo cronico dal momento che ben un cittadino su quattro non è servito da un sistema di depurazione efficiente".



Ciafani ha sottolineato la necessità di "una pianificazione e di una programmazione di investimenti importanti per efficientare i depuratori già esistenti da realizzare anche con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (ANSA).