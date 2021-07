Ambiente: D'Amato, minore impatto da stoviglie monouso carta

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Le stoviglie riutilizzabili emettono CO2 e particolato fine in misura superiore di 3 volte rispetto al packaging in carta 'usa e ricicla' e comportano un consumo triplo di acqua potabile che arriva fino a 300 volte in più nel caso in cui si ricicla il 100% del packaging". Lo afferma Antonio d'Amato, presidente di Seda International Packaging Group, alla presentazione del road show per la sostenibilità di McDonald's, di cui Seda "è partner a livello mondiale da 35 anni e abbiamo fatto lunga strada sia sul fronte dell'innovazione e sul fronte della sostenibilità, abbiamo lavorato per rendere quanto più possibile sostenibile il nostro packaging".



Secondo D'Amato "dal punto di vista della sostenibilità, questo progetto consente anche di dimostrare la superiorità ambientale delle stoviglie monouso in carta, che sarebbe meglio definire 'usa e ricicla'".



"Questi sono imballaggi che vengono tutti quanti da foreste garantite e sostenibili. Riciclare il 100% del packaging in carta utilizzato nei ristoranti - aggiunge - favorisce non solo un miglior impatto ambientale, ma soprattutto ha un grande valore sociale perché si basa sul coinvolgimento del consumatore che diventa protagonista attivo dell'economia circolare e quindi cittadino ancor più responsabile". (ANSA).