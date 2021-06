Coldiretti, con soli 33,8 mq di verde ad abitante è Sos smog

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - In Italia ogni abitante dispone in città di appena 33,8 metri quadrati di verde urbano. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, sulla base di dati Istat nel corso dell'incontro "Il vivaismo italiano post covid-19".



Una situazione preoccupante per i grandi centri urbani dove il verde, che deve ammortizzare gli effetti negativi dell'inquinamento, oscilla sui 15,2 metri quadrati per abitante di Messina ai 17,1 a Roma, dai 17,8 di Milano ai 22,2 di Firenze, dai 42,4 di Venezia ai 9,2 di Bari. Con l'inquinamento dell'aria, prima emergenza ambientale dal 47% degli italiani secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', occorre intervenire ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato con le essenze più adatte alle condizioni climatiche e ambientali dei singoli territori.



L'obiettivo è creare vere e proprie oasi mangia-smog nelle città, scegliendo gli alberi più efficaci nel catturare l'inquinamento dell'aria. Se una pianta adulta è capace di 'mangiare' dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, 1 ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. Ai primi posti nelle piante più attive, ricorda la Coldiretti, ci sono nell'ordine l'Acero Riccio, la Betulla, il Cerro, il Ginkgo Biloba, il Tiglio, il Bagolaro, l'Olmo campestre, il Frassino comune e l'Ontano nero. In pratica 12 piante di acero riccio assorbono l'equivalente della CO2 emessa da un'auto di media cilindrata che percorre 10 mila km/anno. Un'opportunità per le pubbliche amministrazioni con il verde urbano considerato a tutti gli effetti un elemento di benessere, salute, sostenibilità, richiamo ambientalista e strumento anti stress per migliorare la qualità della vita dei cittadini. La Coldiretti ricorda il progetto per il Recovery Plan "Bosco vivo e foreste urbane" insieme a Federforeste, con il quale è possibile piantare in Italia 50 milioni di alberi nei prossimi 5 anni nelle aree rurali e in quelle metropolitane. (ANSA).