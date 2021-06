Plastica: eurodeputati Lega, norme Ue contraddittorie

Le linee guida Ue sulle plastiche monouso sono "contraddittorie". Con questa motivazione gli europarlamentari della Lega della commissione Industria, Paolo Borchia e Isabella Tovaglieri hanno inviato un'interrogazione alla Commissione europea. "Abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione Europea per chiedere conto di queste scelte contraddittorie - si legge in una nota degli europarlamentari - per sapere se l'Ue abbia proceduto ad approfondimenti ex-ante tramite una valutazione di impatto sui potenziali danni causati dalla presenza delle plastiche di ultima generazione in ambiente acquatico, se abbia svolto un monitoraggio della presenza dei prodotti specificati nelle linee guida negli ambienti acquatici dell'Ue e se abbia tenuto in considerazione, per le linee guida, le percentuali attuali di riciclo della plastica nei vari Stati Membri". "Da Bruxelles - concludono Borchia e Tovaglieri - ci aspettiamo risposte concrete, non un approccio ideologico e schizofrenico che andrebbe solo a penalizzare e colpire le imprese italiane".