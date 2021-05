Settimana verde europea al via, obiettivo inquinamento zero

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Cerimonia di apertura, oggi a Lahti in Finlandia, della settimana verde europea (Eu Green Week 2021) promossa dalla Commissione Ue.



Nella capitale verde europea 2021, l'evento virtuale è stato incentrato su "Citizen Science for Zero Pollution" (Scienza dei cittadini per inquinamento zero) mentre nei giorni successivi (fino al 4 giugno) si affronteranno altri argomenti: Salute, Biodiversità ed ecosistemi, Produzione e consumo, Favorire il cambiamento nell'Ue e al di fuori.



"L'inquinamento riguarda tutti noi", si spiega sul sito dedicato alla Settimana: "è nell'aria che respiriamo, nell'acqua che beviamo, nella terra in cui coltiviamo gli alimenti. È la principale causa ambientale di diverse malattie mentali e fisiche e di morti premature, specialmente tra i bambini, le persone affette da alcune patologie e gli anziani.



L'inquinamento però non colpisce tutti allo stesso modo. Le persone che vivono in zone più povere spesso abitano vicino a siti contaminati o ad aree con un'elevata densità di traffico.



L'inquinamento è inoltre una delle principali cause della perdita di biodiversità. Riduce la capacità degli ecosistemi di svolgere funzioni come la cattura del carbonio e la decontaminazione".



Si può tuttavia prevenire. Il piano d'azione dell'Unione europea verso l'"obiettivo inquinamento zero" è un'azione chiave del Green Deal europeo previsto per la primavera del 2021. Questa iniziativa aiuterà a creare un ambiente privo di sostanze tossiche in tutta l'Ue grazie a migliori modalità di monitoraggio e segnalazione e grazie alla prevenzione e alla bonifica dell'inquinamento di aria, acqua, suolo e prodotti di consumo.



Sosterrà inoltre la ripresa post-Covid 19, contribuendo a ricostruire un'economia più sostenibile nell'Ue, creando posti di lavoro e riducendo le disuguaglianze sociali. (ANSA).