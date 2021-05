Giovannini, con Pnrr risparmio Co2 pari a 70% emissioni Roma

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Per quanto riguarda il risparmio in termini di Co2 equivalente, "l'investimento che è atteso dal Pnrr è pari complessivamente a 2,8 milioni di tonnellate anno di Co2, cioè l'equivalente al 70% delle emissioni di Roma, 3 volte le emissioni di Milano, tre volte quelle di Napoli". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini in audizione sul Pnrr alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. "Ma non è solo l'importo che conta, perché poi contiamo di enfatizzare questi aspetti nel modo in cui le gare verranno realizzate, e quindi materiali, premialità per le aziende, sostenibilità anche nel modo di fare i progetti, ecc.", ha detto Giovannini, spiegando che "è per questo che stiamo valutando anche con l'aiuto dell'Istat, attraverso modelli innovativi, l'impatto economico ma anche sociale e ambientale. In collaborazione con il Mef". (ANSA).