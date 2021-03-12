Smog: Torino adotta l'ordinanza su misure per qualità aria

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - LA GIUNTA COMUNALE DI TORINO HA APPROVATO LA DELIBERA CON LO SCHEMA DI ORDINANZA CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA INTRODOTTE DALLA REGIONE PIEMONTE IL PRIMO MARZO IN ACCORDO CON LE ALTRE REGIONI DEL BACINO PADANO. LE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE SI APPLICANO IN PARTICOLARE AI SETTORI AGRICOLTURA, RISCALDAMENTO CIVILE E TRAFFICO ED ESTENDONO TERRITORIALMENTE E TEMPORALMENTE, DAL 15 SETTEMBRE AL 15 APRILE, LE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI.RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
PER QUEL CHE RIGUARDA IL TRAFFICO, LE MISURE STRUTTURALI
PREVEDONO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEFINITIVO PER TUTTI I
VEICOLI DIESEL E BENZINA CON OMOLOGAZIONE INFERIORE O UGUALE
ALL'EURO 2 E PER I VEICOLI ALIMENTATI A GPL E METANO CON
OMOLOGAZIONE INFERIORE O UGUALE A EURO 1 E, DAL 15 SETTEMBRE AL
15 APRILE, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FERIALI, DALLE
8 ALLE 19, DEI DIESEL EURO 3 E EURO 4. NELLO STESSO PERIODO
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I CICLOMOTORI E I MOTOCICLI
CON OMOLOGAZIONE INFERIORE O UGUALE A EURO 1. (ANSA).