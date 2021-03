Smog: Torino adotta l'ordinanza su misure per qualità aria

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - LA GIUNTA COMUNALE DI TORINO HA APPROVATO LA DELIBERA CON LO SCHEMA DI ORDINANZA CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA INTRODOTTE DALLA REGIONE PIEMONTE IL PRIMO MARZO IN ACCORDO CON LE ALTRE REGIONI DEL BACINO PADANO. LE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE SI APPLICANO IN PARTICOLARE AI SETTORI AGRICOLTURA, RISCALDAMENTO CIVILE E TRAFFICO ED ESTENDONO TERRITORIALMENTE E TEMPORALMENTE, DAL 15 SETTEMBRE AL 15 APRILE, LE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI.



PER QUEL CHE RIGUARDA IL TRAFFICO, LE MISURE STRUTTURALI PREVEDONO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEFINITIVO PER TUTTI I VEICOLI DIESEL E BENZINA CON OMOLOGAZIONE INFERIORE O UGUALE ALL'EURO 2 E PER I VEICOLI ALIMENTATI A GPL E METANO CON OMOLOGAZIONE INFERIORE O UGUALE A EURO 1 E, DAL 15 SETTEMBRE AL 15 APRILE, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FERIALI, DALLE 8 ALLE 19, DEI DIESEL EURO 3 E EURO 4. NELLO STESSO PERIODO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I CICLOMOTORI E I MOTOCICLI CON OMOLOGAZIONE INFERIORE O UGUALE A EURO 1. (ANSA).