Smog: Torino, ancora blocchi del traffico fino a venerdì

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Ancora due giorni con il semaforo arancione, a Torino, dove le misure antismog sono confermate fino a venerdì, quando ci sarà la nuova rilevazione dell'Arpa dei livelli di inquinamento. resta dunque in vigore il blocco dei veicoli adibiti al trasporto persone diesel fino agli Euro 5 e benzina Euro 1, dalle 8 alle 19, e dei diesel Euro 3 e 4 di quelli per il trasporto merci.



Intanto il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, Federico Borgna, con i colleghi di Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Busca, ha scritto all'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, per chiedere di sospendere l'estensione del semaforo antismog a tutti i Comuni sopra i 10 mila abitanti. "Considerato il fortissimo impatto su popolazione, imprese, attività commerciali e agricole - sottolineano i sindaci - è necessario un confronto a tutti i livelli per arrivare a soluzioni condivise che possano coniugare le esigenze della salute pubblica con un territorio di area vasta come quello della Provincia di Cuneo e delle sue aree montane". Per i primi cittadini "è assolutamente necessaria una differenziazione che tenga conto di territori montani e di pianura all'interno dei Comuni oggetto dei provvedimenti regionali". "In attesa di un confronto con la Regione - annuncia Borgna -, con gli uffici preposti stiamo esaminando la documentazione inviata e quindi al momento non sono state emanate apposite ordinanze". (ANSA).