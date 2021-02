Dal satellite Maia studio su inquinamento ed effetti salute

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Dall'atmosfera lo studio dell'inquinamento e i suoi effetti sulla salute delle persone: le Regioni Emilia-Romagna e Lazio sono nel progetto internazionale della Nasa per la raccolta dati con il nuovo satellite Maia.



In particolare l'Agenzia emiliano-romagnola per la prevenzione, l'ambiente e l'energia collaborerà al progetto guidato dal Jet Propulsion Laboratory dell'Agenzia spaziale americana. Il progetto prevede studi sulle connessioni tra inquinanti nell'aerosol e problemi di salute, come malattie cardiovascolari e respiratorie ed esiti del parto, per numerose aree target primarie che comprendono le principali città di Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia.



"Far parte di questo progetto - affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessora regionale all'Ambiente, Irene Priolo - ci consentirà di avere a disposizione strumenti di analisi ancora più dettagliati e precisi sulla qualità dell'aria e relativamente alle conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla salute: dati che ci aiuteranno nell'elaborazione di misure sempre più efficaci per contrastarlo".



Il cuore del satellite Maia è una fotocamera digitale specializzata che acquisirà misurazioni multiangolari, multispettrali e polarimetriche della luce solare diffusa dalla superficie e dall'atmosfera terrestre. L'elaborazione al computer delle immagini satellitari genererà informazioni sulle caratteristiche fisiche dello strato di inquinamento atmosferico. Il satellite sarà inviato nell'orbita terrestre a un'altitudine di 740 chilometri e il lancio è previsto per il 2022. La raccolta dati dovrebbe continuare almeno fino a dicembre 2025. (ANSA).