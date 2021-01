Smog: nessuno stop Euro4 Diesel, Fontana firma ordinanza

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - E' stata firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'ordinanza che proroga alla fine dell'emergenza sanitaria l'entrata in vigore delle limitazioni per la circolazione dei veicoli Diesel Euro 4 previste durante i mesi invernali.



"Un provvedimento opportuno e fortemente voluto dalla Lega, i cui obiettivi sono stati finalmente compresi anche dal Ministero dell'Ambiente", commenta il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta, secondo cui "in questa fase di profonda crisi economica, resa ancora più drammatica dalle conseguenze dell'epidemia da Covid, è necessario non gravare ancora maggiormente sulle spalle delle famiglie lombarde". (ANSA).