Smog: Legambiente, non allentare guardia su inquinamento

"La pandemia da Covid non è una buona ragione per allentare la guardia sull'inquinamento". E' la presa di posizione di Legambiente.



"Non è più il momento di proroghe", sostiene l'associazione ambientalista a proposto della richiesta, giunta da più parti di rimandare il blocco dei diesel euro 4, in vigore da oggi. "Le ordinanze regionali che prevedevano il blocco per le auto più inquinanti erano in programma dal 1°ottobre, - ricorda Legambiente - ma a causa dell'emergenza sanitaria in corso hanno subìto uno slittamento a gennaio 2021. L'accordo sul blocco degli Euro 4, firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalle quattro Regioni che fanno parte del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), mira a ridurre l'inquinamento e dimostrare a Bruxelles l'impegno italiano nell'evitare di pagare le considerevoli sanzioni legate alla scarsa qualità dell'aria respirata nelle nostre città. Eppure, non è prevista una data limite per tutte le Regioni: nei mesi scorsi era stata preannunciata la data del 1 gennaio per Veneto e Piemonte, mentre Lombardia ed Emilia Romagna avevano preannunciato il blocco a partire dall'11 gennaio 2021".