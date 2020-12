Plastica nei cosmetici, video Matteo Rovere per Greenpeace

Diretto dal regista Matteo Rovere (Veloce come il vento, Il primo Re, Romulus) con la casa di produzione Groenlandia e con protagonista l'attrice Greta Scarano (Suburra, La Linea Verticale, Il Nome della Rosa), un video spot di Greenpeace (realizzato dall'agenzia creativa DLV BBDO) ha lo scopo di denunciare e sensibilizzare il pubblico sul tema dell'inquinamento dei mari e del Pianeta, focalizzandosi sulla presenza di ingredienti in plastica nei più comuni prodotti di make-up come mascara, rossetti, lucidalabbra, fondotinta, ciprie e illuminanti. Insieme al video l'organizzazione ambientalista mette a disposizione di tutte le persone una guida su come riconoscere gli ingredienti in plastica più utilizzati.





Secondo i dati raccolti da Greenpeace, nei prodotti di make-up possono trovarsi ingredienti in plastica sia in forma solida, noti come microplastiche, ma anche in forma liquida, semisolida e/o solubile e destinati a finire nell'ambiente e aggravare lo stato di contaminazione del Pianeta. Il video vuol far riflettere proprio sull'effetto di lunga durata dei trucchi sul nostro volto ma anche sulla lunga permanenza degli ingredienti in plastica contenuti al loro interno che, a causa della scarsa biodegradabilità, possono contaminare l'ambiente per secoli. Oggi è già possibile non utilizzare prodotti con ingredienti in plastica nei mascara, rossetti, lucidalabbra, fondotinta, ciprie e illuminanti, e proprio con la guida di Greenpeace "Il trucco c'è" sarà più facile individuare i prodotti che ne sono privi.