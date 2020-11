Smog: semaforo arancione esteso ad altri 7 comuni torinesi

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Confermato, fino a lunedì, il semaforo arancione a Torino e nell'area urbana, provvedimento che si amplia ad altri sette comuni dell'area Torino Sud.



Semaforo verde invece per gli altri comuni della regione interessati dal protocollo antismog, grazie anche alle favorevoli condizioni meteo. Da domani, dunque, semaforo arancione anche a Cambiano, Carmagnola, La Loggia, Rivalta, Santena, Trofarello e Vinovo. Lunedì la nuova valutazione dei livelli di inquinamento da parte di Arpa Piemonte.



"Le previsioni meteorologiche per domani e sabato - evidenziano all'Arpa - fanno ipotizzare un ritorno generalizzato del PM10 sotto il valore limite, ma è necessario attendere i valori misurati dalle centraline per le valutazioni che saranno pubblicate lunedì". E di fronte alla nuova valutazione, l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, sottolinea che "siamo ancora in attesa di un'eventuale intesa da parte del Governo". Regione Piemonte ha infatti sollecitato l'esecutivo affinché conceda, visto il periodo emergenziale, la possibilità di derogare dai blocchi del traffico imposti dai vari livelli previsti nell'Accordo di bacino padano. Richiesta caldeggiata anche dal Comune di Torino. (ANSA).