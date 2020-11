Smog:Cattaneo,condanna non sorprende,Governo non ha brillato

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "La sentenza della Corte di Giustizia sul superamento dei limiti di PM10 non è certamente una sorpresa; la notizia è spiacevole, ma sapevamo da tempo che la Commissione Europea aveva sollevato il fatto alla Corte di Giustizia, come ha recentemente fatto anche per il PM2.5 e come ha fatto da tempo per gli ossidi di azoto". Lo dichiara l'assessore all'Ambiente e clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, commentando la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per l'inquinamento dell'aria. "Ricordo che Regione Lombardia ha cominciato a lavorare su questi temi a partire dagli anni '80 ed è stata la prima regione ad approvare un Piano per la Qualità dell'Aria nel 1998, aggiornato nel 2007 e la prima ad approvare nel 2013 un Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (Pria) e aggiornato nel 2018" afferma Cattaneo in una nota.



"Devo constatare con sorpresa e con rammarico - aggiunge l'assessore - come ci sia un fuoco di fila da parte di rappresentanti del M5S, che dichiarano che da quando sono loro al governo tutto è cambiato. La realtà però è diversa; negli ultimi 3 anni da quando il M5S è al Governo ed esprime il Ministero dell'ambiente non possiamo certo dire che a tutela della qualità dell'aria ci sano stati particolari slanci e novità. Quali sono i fatti che documentano tutta questa attenzione alla qualità dell'aria da parte del M5S? Sul territorio non li stiamo vedendo, ma al contrario vediamo solo la propaganda". "La verità - conclude - è che questo Governo sul fronte della tutela della qualità dell'aria non ha certamente brillato". (ANSA).