Bonifica sito Brescia Caffaro, accordo da 85 milioni di euro

(ANSA) - BRESCIA, 05 NOV - E' stato firmato in diretta da remoto l'accordo di programma tra Stato, Regione Lombardia e Comuni, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro. Un piano da 85 milioni di euro messi tra Regione e Governo.



"Brescia ha sempre saputo guardare avanti e ha contributo a rendere grande l'Italia. L'industria ha lasciato cicatrici profonde che vanno risanate" ha detto il premier Giuseppe Conte.



"Questo accordo di programma è un esempio virtuoso di come bisogna agire in sinergia per portare a casa il risultato. Lo dico sempre: non sono i soldi che mancano, ma bisogna saperli spendere", ha concluso Conte.



"Questo accordo di programma non rappresenta un giorno importante solo per Brescia, ma per l'Italia intera -, ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa -. Il Consiglio dei ministri sta lavorando al disegno di legge 'Terra mia' affinché non si arrivi più a siti di interesse nazionale. La pianificazione e l'industria devono fin da subito guardare nell'interesse ambientale". (ANSA).