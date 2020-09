Smog: a Bologna tornano limitazioni al traffico, in due fasi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 SET - Tornano dal primo ottobre a Bologna le misure per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria. Le limitazioni alla circolazione, previste per la lotta allo smog nella stagione invernale, si applicano in due fasi: la prima, dal primo ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 e la seconda dall'11 gennaio al 31 marzo 2021.



Il blocco dei veicoli Euro 4 diesel è previsto nella seconda fase. in seguito a una decisione condivisa fra le Regioni del bacino padano. Da subito, invece, si confermano i blocchi già in vigore nella scorsa stagione, riguardanti veicoli a benzina fino ad Euro 1, diesel fino ad Euro 3, motocicli e ciclomotori pre-euro.



Saranno 7 le domeniche ecologiche, rispetto alle quali Città metropolitana e Comune hanno proposto ai Comuni dell'agglomerato urbano (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa) e a Imola, di indicare nelle rispettive ordinanze, che sono in corso di definizione: la prima e la terza di ogni mese: 4 ottobre, 18 ottobre, 1 novembre, 15 novembre, 6 dicembre e 20 dicembre e 10 gennaio 2021. (ANSA).