Esof2020: Pievani, distruzione ambiente si ritorce su di noi

La distruzione dell'ambiente si ritorce contro la nostra salute. È questa la 'lezione darwiniana' che ci ha insegnato il Covid-19 secondo Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche all'Università di Padova, intervenuto durante una conferenza di Esof 2020 a Trieste.



"Dobbiamo temere i virus perché sono più antichi di noi e mutano velocemente", ha spiegato Pievani.



L'homo sapiens "non solo è un ospite molto buono per i virus perché è una specie sociale e mobile", ma a ciò aggiunge anche "comportamenti sconsiderati che favoriscono le pandemie".



Pievani è convinto che "troveremo un vaccino il prima possibile, ma bisogna essere intelligenti e lungimiranti per evitare altre pandemie e quindi lavorare sugli aspetti ambientali ed ecologici".



Una stoccata c'è stata anche per gli scienziati: dovrebbero compiere un'autocritica per aver commesso alcuni errori di comunicazione: "Non dovevano dare messaggi contraddittori e litigare in diretta tv o sui social network. Devono imparare a dire al pubblico quando non si sa qualcosa, invece di lanciarsi in ipotesi ardite".



Rispetto alle notizie false, il professore ritiene che la strategia più efficace "non è rispondere colpo su colpo", ma "far capire al pubblico quali sono i trucchi che permettono di ingannare. Se le fake news sono il virus - ha concluso - allora il vaccino è lo spirito critico".