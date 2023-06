(ANSA) - SAN PAOLO, 19 GIU - La società petrolifera di Stato del Brasile Petrobras ha ricevuto il "Carbon Sequestration Leadership Forum" (Cslf), riconsocimento che viene dato alle aziende che si distinguono per la capacità di cattura e stoccaggio di anidride carbonica.



Si tratta, si legge in una nota di Petrobras, della prima volta che un'azienda vince questo premio in America Latina, un fatto che "evidenzia l'importanza del progetto Ccus (Carbon Capture, Use and Storage) per l'industria mondiale, e la dimostrazione della capacità di sviluppo delle tecnologie necessarie per la realizzazione di tali progetti".



Nel 2022, prosegue la nota, Petrobras ha battuto un record mondiale reiniettando 10,6 milioni di tonnellate di Co2 nei giacimenti pre-sal, una cifra pari al 25% del totale reiniettato dall'industria globale nell'anno secondo il Global Ccs Institute.



Questo progetto è risultato fondamentale per Petrobras per consentire la produzione di petrolio con minori emissioni per barile prodotto (circa il 40% in meno di emissioni in produzione rispetto alla media mondiale).



Attualmente tutte e 22 le piattaforme che operano nel pre-sale del bacino di Santos sono dotate del Ccus-Eor, conclude la nota. (ANSA).