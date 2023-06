(ANSA) - BRASILIA, 06 GIU - I governi di Brasile e Germania hanno classificato come una grave "minaccia" i problemi climatici a livello globale.



"La crisi climatica è diventata una minaccia per la vita e il sostentamento di un numero crescente di persone e incide sull'accesso alle risorse di base come cibo e acqua", si legge in un comunicato congiunto.



Il documento di sette punti, è stato diffuso dal ministero degli Esteri brasiliano in occasione della visita della ministro degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, arrivata ieri a Brasilia insieme al ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil.



Nel testo - incentrato sulla crisi climatica, classificata come "una delle sfide di politica estera e di stabilità globale di questo secolo" - viene inoltre affermato che Brasilia e Berlino sono "impegnate nei valori del multilateralismo, del diritto internazionale, della pace e della cooperazione".



La questione climatica è stata al centro di un incontro, il 30 gennaio a Brasilia, anche tra il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I due leader si sono rivisti a maggio durante il G7 di Hiroshima.



