(ANSA) - ROMA, 17 APR - FS sempre più green e sostenibile nel 2022. Lo certifica il rapporto di sostenibilità approvato dal CdA della capogruppo Fs, sotto la presidenza di Nicoletta Giadrossi, che vede migliorati i principali parametri ESG e la complessiva valutazione delle varie dimensioni della sostenibilità, come conferma anche il rating assegnato da Moody's Esg Solutions a gennaio 2023, con il livello "Advanced" e con un punteggio Esg di 65/100.



Ridotti le emissioni e il consumo idrico, in crescita il recupero dei rifiuti speciali e l'autoproduzione energetica, ridotto il gender gap, ampliate le attività solidali e sociali, prosegue il ricorso alla finanza green per progetti in linea con i criteri di sostenibilità europei. Il rapporto segnala il rinnovo della flotta ferroviaria con mezzi a più alta efficienza energetica, il miglioramento del mix di generazione elettrico e il decremento dell'uso di combustibili provenienti da fonti fossili. La riduzione delle emissioni climalteranti hanno permesso a Fs Italiane di migliorare il rating assegnato dal Carbon Disclosure Project passato da B a A-.



Partendo dai dati pre-Covid, quelli del 2019, l'obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, con lo step intermedio di dimezzare le emissioni dirette e indirette, cosiddette Scope 1 e Scope 2, entro il 2030 e ridurre del 30% quelle legate alla catena del valore, cioè Scope 3. (ANSA).