(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Vogliamo sviluppare un ruolo dell'Italia nella colonizzazione dello spazio, perché questo oggi occorre fare anche per superare le limitazioni della terra e della sua sostenibilità" e accanto a questo "ci sarà la colonizzazione dei mari e degli oceani". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all'evento dell'Università la Sapienza 'L'Italia nello Spazio ed il ruolo della Sapienza. '"Sostanzialmente il futuro nostro è nelle risorse che troveremo anche nello spazio e in quelle che potremo trovare, ancor di più, nei mari e negli oceani. E noi italiani siamo maestri nell'una e nell'altra dimensione. nella dimensione del mare e in quella dello spazio", osserva il ministro. (ANSA).