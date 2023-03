(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Nuovo credito alla clientela per 26,5 miliardi di euro, con il 60% dell'attivo rappresentato da prestiti, 4,6 milioni in liberalità e sponsorizzazioni di progetti per la comunità, il 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumi in calo del 12%, oltre 1 milione di ore di formazione ai dipendenti, il 26% di donne in ruoli manageriali, 2,05 miliardi di nuovi green bond, che portano il totale delle emissioni verdi a 3,3 miliardi, quasi il 90% dei neoassunti dell'ultimo biennio sotto i 30 anni.



Sono alcuni dei numeri contenuti nel report di sostenibilità (Dcnf) di Banco Bpm. Il documento, dal titolo 'Un passo in più', illustra i risultati raggiunti in ambito ambientale, sociale di governance (Esg), che rappresentano - spiega la nota - uno dei pilastri del piano strategico e hanno permesso di ottenere la riconferma nell'indice Mib Esg e Bloomberg Gender Equality Index, il miglioramento dei rating S&P Global e Sustainalytics e la riconferma a 'EE' Strong da parte di Standard Ethics.



"Banco Bpm non è solo il terzo istituto di credito italiano, ma è la somma di 20.000 persone che hanno contribuito, con il loro impegno e senso di appartenenza, a costruire una banca di comunità, un partner affidabile per le nostre Pmi e un punto di riferimento per tutti i nostri stakeholder: clienti e azionisti, fornitori e istituzioni, terzo settore e comunità, con i quali siamo ora alleati per sfruttare le potenzialità della transizione ambientale e del Pnnr a favore di una ripresa che incrementi e coinvolga tutti i sistemi produttivi e i comparti della nostra società", hanno dichiarato il presidente Massimo Tononi e l'ad Giuseppe Castagna nella lettera che accompagna il rapporto. (ANSA).