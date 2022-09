Energia: da Tages Helios finanziamento 'green' da 1,10 mld

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Tages Capital Sgr, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi infrastrutturali nel settore energetico, ha concluso l'operazione di finanziamento green loan - non recourse per un valore di 1,10 miliardi di euro a favore di Ortigia Power 61, società indirettamente partecipata dal fondo immobiliare Tages Helios. "Questa importante operazione finanziaria ci consente quindi di guardare con ragionevole ottimismo ai prossimi passi: contiamo infatti di completare a breve gli investimenti di Tages Helios II e di procedere con il lancio del prossimo fondo, Tages Helios Net Zero, come è stato recentemente deliberato dal consiglio di amministrazione di Tages Capital Sgr", sottolinea Umberto Quadrino, presidente della capogruppo Tages e direttore investimenti di Tages Capital Sgr. L'operazione si è perfezionata il 26 luglio scorso con il primo utilizzo relativo al rifinanziamento dell'indebitamento connesso a portafogli eolici e fotovoltaici già acquisiti, aventi una capacità installata complessiva di circa 202 megawatt. Sono previsti ulteriori utilizzi delle linee di credito per acquisizioni di nuovi portafogli di impianti ed anche in funzione di altre necessità del perimetro. (ANSA).