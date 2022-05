Infrastrutture: ecco il protocollo di sostenibilità Envision

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il protocollo Envision come "strumento in grado di rispondere alle esigenze di misurabilità delle opere, in termini di impatto sull'ambiente, sull'economia reale e sulle comunità locali" è stato adottato in Italia per opere certificati o in fase di certificazione da oltre 3 miliardi di euro e sarà al centro della conferenza "Misurare la sostenibilita' delle infrastrutture - La Next generation Eu e il protocollo Envision", giovedi 26 maggio presso l'Auditorium Donat Cattin di Roma, con il patrocinio di Ais, Associazione italiana Infrastrutture Sostenibili.



É attesa la partecipazione del Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini oltre a, tra gli altri, il presidente di Ais, Lorenzo Orsenigo, la presidente di Rfi, Anna Masutti e l'a.d. Aspi, Roberto Tomasi.



Il protocollo Envision, sviluppato dall'Università di Harvard, è stato applicato in Italia, per esempio, al passante autostradale di Bologna, a tratti dell'itinerario ferroviario Napoli - Bari e nel Parco Eolico di Vaglio (Potenza). (ANSA).