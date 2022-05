Ambiente: api sentinelle ecologiche al Parco di Marengo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 MAG - Otto arnie sono state posizionate nel parco Desaix, contiguo alla villa Delavo di Spinetta Marengo - quella della storica battaglia di Napoleone - per l'iniziativa ambientale promossa da Maurizio Sciaudone, consigliere delegato della Provincia di Alessandria.



"Oggi - spiega - inizia l'iter per promuovere la comunità energetica e ridurre l'inquinamento. L'ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale assiste l'insediamento di nuove aziende sul territorio: la gestione scrupolosa della logistica è conciliabile alla green economy e può creare nuovi posti di lavoro". Ogni alveare è legato al progetto 'Bees Republic' di Giacomo Acerbi (Cassano Spinola); l'analisi dei dati sarà gestita da un istituto universitario europeo di ricerca. La visita della prima scolaresca (100 alunni di Spinetta e 30 liguri) a parco e museo è attesa nella Giornata mondiale delle api (20 maggio). "L'emergenza ambientale è grave e pressante.



E', quindi, il tempo di combattere insieme per la difesa della nostra integrità e salubrità: ci aiuteranno - è convinto Sciaudone - le sentinelle dell'ambiente, le nostre api". (ANSA).