Venture capital:Aifi,spinta su investimenti digitali e green

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Private equity, venture capital e infrastrutture spingono gli investimenti su digitalizzazione e transizione energetica. "Il private capital a livello mondiale ha raggiunto elevati livelli di crescita triplicando il suo valore negli ultimi 10 anni, e continua a crescere in tutti i comparti: private equity, venture capital e private debt hanno realizzato, nel 2021, record di raccolta e operazioni", ha detto il presidente di Aifi, Innocenzo Cipolletta, durante il convegno annuale dell'associazione, aggiungendo che "un ruolo fondamentale lo ha giocato Cdp che ha fatto da motore per gli investimenti in innovazione e crescita".



Secondo i dati di Aifi nel 2021 in Italia sono stati investiti 16,9 miliardi di euro in quasi 1.000 operazioni: il private debt ha investito 2,2 miliardi su 275 operazioni, segnando un record assoluto, mentre, private equity e venture capital hanno impegnato 7 miliardi di euro. Il comparto delle infrastrutture ha fatto da padrone con circa 7,7 miliardi di euro, in forte crescita rispetto a 1,3 miliardi dell'anno precedente. In particolare, quasi 7 miliardi sono stati investiti nei comparti dell'Ict, dell'energia e ambiente.



L'Italia resta però indietro rispetto alla media europea: l'ammontare investito in private equity e venture capital nel 2020 rispetto al Pil è pari allo 0,21% contro lo 0,51% dell'Ue e l'1,39% di Uk (al primo posto) (ANSA).