(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Mps aderisce alla Net-Zero Banking Alliance, l'Alleanza tra le banche per l'azzeramento della Co2 promossa dalle Nazioni Unite per accelerare la transizione sostenibile dell'economia reale globale con l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050. All'Alleanza aderiscono 101 banche da 40 Paesi, con 67mila miliardi di dollari (59.870 miliardi di euro) pari al 43% delle attività complessive globali. Per l'Italia sono già membri Ifis, Intesa e Unicredit. (ANSA).