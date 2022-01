Unicredit:sottoscrive minibond sostenibile Irritec da 12 mln

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 12 milioni di euro emesso dalla Irritec, impresa con sede a Capo d'Orlando (Messina) e la cui principale attività consiste nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'irrigazione innovativi e che consentono la massima ottimizzazione delle risorse idriche. Il prestito obbligazionario, a tasso variabile e della durata di 7 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e sviluppo di Irritec, azienda che oggi distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi nel mondo, conta più di 800 dipendenti e ha stabilimenti produttivi e commerciali in Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico, Cile, Brasile, Algeria e Germania e dallo scorso anno anche in Perù e Senegal. Oggi Irritec è il quarto operatore mondiale nel settore della 'smart irrigation'. "La sostenibilità costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business. Confermiamo pertanto il nostro impegno a supporto dei piani di crescita delle aziende del nostro territorio", sottolinea Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia.



