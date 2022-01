Webuild: organizza roadshow per potenziale bond sostenibile

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità con il supporto di BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers. I proventi delle obbligazioni, si legge in una nota, saranno destinati per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e per scopi generali della società. Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del mese di gennaio. Le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Usa ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). In considerazione della forte centralità delle tematiche ambientali, sociali e di sostenibilità nelle strategie della società, le obbligazioni rivestiranno la forma di 'Sustainability-linked bond', in linea con quanto previsto dal 'Sustainability-Linked Financing Framework' approvato dal board dello scorso 25 novembre. (ANSA).