Cop26: bozza, siamo già a +1,1 C dai livelli pre-industriali

(ANSA) - GLASGOW, 10 NOV - La bozza del documento finale della Cop 26 di Glasgow, diffusa nella notte, "esprime allarme e preoccupazione per il fatto che le attività umane hanno causato intorno a 1,1 gradi di riscaldamento globale al momento, e che gli impatti sono già sentiti in tutte le regioni".



La bozza "nota con seria preoccupazione" le conclusioni dell'ultimo rapporto sul clima dell'Ipcc, il comitato scientifico dell'Onu sulle questioni climatiche, che rivelano che "ogni ulteriore aumento del riscaldamento globale preggiora il clima e gli eventi atmosferici estremi e il loro impatto sulla popolazione e sulla natura".



Il documento "riconosce l'importanza della miglior scienza disponibile per una effettiva azione e decisione politica sul clima" e "sottolinea l'urgenza di ambizione e azione accresciute su mitigazione, adattamento e finanza in questo decennio critico, per colmare i divari fra gli sforzi correnti e l'obiettivo ultimo". (ANSA).