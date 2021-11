++ Cop26: bozza, Fondo per paesi meno sviluppati entro 2023 ++

(ANSA) - GLASGOW, 10 NOV - La bozza di documento finale della Cop26 di Glasgow pubblicata nella notte "accoglie favorevolmente gli impegni accresciuti presi dai paesi sviluppati" per il fondo di aiuti ai paesi meno sviluppati previsto dall'Accordo di Parigi, impegni che hanno l'obiettivo "di arrivare al più tardi nel 2023 al target dei 100 miliardi di dollari all'anno".



Il documento "sottolinea la necessità di un aumento del sostegno delle parti ai paesi in via di sviluppo, oltre l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno".



Quindi "nota con rammarico" che neppure il target dei 100 miliardi all'anno dal 2020 "è stato ancora raggiunto". (ANSA).