Cop26: nuovi fondi per 232 milioni dollari a Adaptation Fund

(ANSA) - GLASGOW, 08 NOV - Ammontano a 232 milioni di dollari i nuovi versamenti decisi da stati alla Cop26 di Glasgow per l'Adaptation Fund, il fondo dell'Unfccc istituito con l'Accordo di Kyoto per aiutare i paesi meno sviluppati ad adattarsi alla crisi climatica. Lo ha annunciato l'Unfccc con un comunicato.



I nuovi fondi vengono da Usa, Canada, Svezia, Finlandia, Irlanda, Germania, Norwegia, Italia, Qatar, Spagna, Svizzera, Regno Unito e dai governi del Quebec canadese e delle Fiandre belghe.



Altri 450 milioni di dollari sono stati mobilitati in azioni di adattamento a guida locale nell'ambito di vari programmi in materia (Life-Ar, Flloca, Crpp eTaskforce on Access to Finance).



Il Regno Unito ha annunciato uno stanziamento di 290 milioni di sterline (393 milioni di dollari) in interventi di adattamento.



(ANSA).