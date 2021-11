(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - "La produzione energetica è responsabile di 2/3 delle emissioni di gas serra, ma al mondo 759 milioni di persone non hanno accesso all'energia elettrica, e 2,6 miliardi non hanno sistemi puliti per cucinare. Dobbiamo tagliare drasticamente le emissioni, ma dobbiamo anche fornire a tutti entro il 2030 energia pulita ed affidabile". Lo ha detto stamani alla Cop26 di Glasgow la rappresentante speciale dell'Onu per l'energia sostenibile, Damilola Ogunbiyi. (ANSA).