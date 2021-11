Cop26: Carney, fondi governi su clima moltiplicano i privati (2)

(ANSA) - GLASGOW, 03 NOV - "A Parigi nel 2015 non c'era consapevolezza nel sistema finanziario della necessità di agire sul clima - ha detto Carney -. Lo scopo della Cop26 di Glasgow è fare in modo che tutte le decisioni finanziarie nel mondo abbiano dietro il clima. Gli investimenti verdi possono portare un aumento del pil globale del 2%".



Carney ha citato l'iniziativa GFan (Glasgow Financial Alliance for Net-Zero), da lui presieduta, come "lo standard per la finanza e il clima". GFan raccoglie 400 soggetti fra banche, assicuratori, fondi e fornitori di servizi finanziari in un network per rafforzare l'azione climatica nel settore.



"Tutti i membri del GFan si sono impegnati a tagliare in modo significativo le emissioni al 2030 e arrivare a zero emissioni nette al 2050 - ha spiegato Carney -. Ogni membro deve riferire ogni anno dei suoi progressi a un comitato di controllo formato da ong ed esperti indipendenti. Il GFan lavora in stretta collaborazione con il settore pubblico".



Secondo Carney per la finanza sul clima "serve un approccio radicalmente nuovo. Servono nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare insieme i fondi pubblici e privati.



Queste iniziative possono dare fiducia per investire".



"La finanza non è lo specchio dove il mondo si vede non fare nulla, ma una finestra per vedere il futuro - ha concluso l'inviato dell'Onu -. Con GFan abbiamo i soldi per transizione.



Il nostro ruolo è pianificarla". (ANSA).