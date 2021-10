Starace, decennio 2020-30 sarà quello dell'elettrificazione

"Il decennio 2020 - 2030 sarà quello dell'elettrificazione, come il 2010 - 2020 è stato quello delle rinnovabili. La crescita della domanda di elettricità è doppia di quella della crescita economica. Il trend verso l'elettrificazione sta diventando fondamentale, è conveniente per motivi economici e tecnologici". Lo ha detto a Roma l'ad di Enel Francesco Starace, intervenendo alla presentazione del rapporto GreenItaly.



"Le implicazioni di questo processo sono positive per l'Italia - ha proseguito Starace -. Una maggior diffusione della produzione, investimenti minori, maggiore flessibilità della rete, digitalizzazione. Ma è importante che ci siano politiche industriali in questo settore, la tecnologia da sola non basta.



L'Italia per esempio è forte nell'economia circolare perché ci sono state politiche industriali virtuose sulla circolarità, che hanno imposto scelte alle aziende che le hanno portate ad eccellere. L'ecobonus, altro esempio, ha dato una svolta al settore edile, muovendo tutti verso l'efficienza energetica".