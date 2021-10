Giorgetti, per salto green dell'ex Ilva da 900 mln a 1,5 mld

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Gli investimenti stimati" per sostenere il piano industriale per la transizione ecologica dell'Ex Ilva "varia da 900 a 1.500 milioni di euro" a seconda delle scelte tecniche. Lo ha riferito il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti parlando del futuro dell'Ex Ilva.



"La copertura finanziaria degli investimenti" necessari all'avvio della produzione di DRI nell'ex Ilva "può essere assicurata dalle risorse del PNRR". Inoltre il Mise ha chiesto di inserire nella prossima legge di bilancio un fondo gestito da Mise e Mite per sostenere i processi di transizione ecologica delle industrie ergivore. (ANSA).