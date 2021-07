Depurazione, energia, mobilità,i problemi delle Isole minori

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Depurazione, connessione alla rete elettrica, e troppe auto. Questi i principali problemi delle Isole minori italiane nel 2021 così come emergono dal rapporto annuale promosso dall'osservatorio ad hoc messo a punto da Legambiente e dall'Istituto atmosferico del Cnr per comprendere meglio lo stato di avanzamento delle sfide in questi territori.



Le 27 Isole minori italiane abitate - "intreccio straordinario di risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche, ma anche sistemi fragili e isolati, vulnerabili all'aumento delle temperature e alle pressioni" dell'uomo "legate alla forte affluenza estiva" - sono diventate "palcoscenico d'interventi innovativi in ambito di energia, mobilità, ciclo delle acque e dei rifiuti".



Oltre due terzi risultano "ancora non interconnesse alla rete elettrica nazionale, quasi il 40% non dispone di un sistema di trattamento delle acque reflue, e nel complesso contano un numero di impianti per la produzione da fonti rinnovabili tra i più bassi del Paese, oltre alla circolazione di un numero troppo elevato di autoveicoli in rapporto al numero di abitanti". Anche se cresce "la raccolta differenziata" e "aumentano gli impianti fotovoltaici, ma a cifre e ritmi bassi". (ANSA).