Agricoltura: Maccarese Spa adotta status Società Benefit

"Il Premio è la nuova tappa nei venti anni del nostro percorso di azienda agricola. Abbiamo capito subito il valore della sua interazione nel territorio come entità sociale: oggi ne vediamo risultati e frutti perché il territorio risponde agli stimoli che stiamo dando e comprende il valore dell'ambiente, a cui noi dedichiamo risorse, tecniche ed investimenti di rispetto, della sostenibilità. Abbiamo scelto con il Wwf di premiare lo chef stellato Gianfranco Pascucci, presidente di Periferia Iodata, che è stato tra i primi a valorizzare i prodotti della terra di questa territorio", ha detto Andrea Benetton. "Alla luce del nostro percorso nato 20 anni - ha aggiunto - dopo un attento studio abbiamo deciso che è venuto il momento di fare un passaggio ulteriore e deliberato la settimana scorsa di cambiare l'oggetto sociale della società in "Società Benefit": essendo coinvolti in attività sociali mettiamo a sistema questo impegno per migliorare l'ambiente ed il welfare".



Maccarese, che integra nella propria attività aziendale alcune finalità indirizzate al benessere della comunità e al territorio di riferimento, in particolare si concentrerà sulla "promozione di pratiche agricole particolarmente attente al territorio e alla salvaguardia e beneficio dell'ambiente", la "valorizzazione di aree ad alta valenza naturalistica"e la "riscoperta, promozione e fruizione dei siti storico-culturali e aree di proprietà esclusiva della Società per finalità culturali,formative e ricreative come ad esempio rendere possibili visite guidate nel vivaio e nel Castello e Chiesetta di San Giorgio, l'accesso gratuito a studiosi e accademici all'Archivio Storico di Maccarese".



