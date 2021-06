Giornata Ambiente: video sul clima proiettato in centro Roma

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Roma Capitale rinnova il suo supporto alla campagna StopGlobalWarming.eu, l'iniziativa dei cittadini europei contro il riscaldamento globale, che ha l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme entro il 22 luglio per sottoporre alla Commissione Europea la proposta di spostare le tasse dal lavoro all'ambiente, istituendo una "carbon tax" europea.





Dal 4 al 6 giugno un nuovo video realizzato dalla campagna StopGlobalWarming.eu sarà proiettato negli spazi Urban Vision di alcuni luoghi iconici della Capitale, come Campo dei Fiori, Via del Corso e Via Condotti.



L'iniziativa è sostenuta da Roma Capitale, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riscaldamento globale. "Roma e Dublino sono le prime due capitali europee ad aver sostenuto l'Iniziativa dei Cittadini Europei www.StopGlobalWarming.Eu", ha dichiarato Marco Cappato, promotore di StopGlobalWarming.eu, "Come promotori dell'iniziativa ne siamo felici e fieri, perché Roma è un punto di riferimento internazionale sul piano culturale, artistico e religioso, che può aprire la strada all'adesione di molte altre realtà in Europa".



STOPGLOBALWARMING.EU ad oggi ha ottenuto l'adesione di 60 mila cittadini europei. Tra questi tante personalità del mondo della scienza, della cultura e dello spettacolo. Da Oliviero a Toscani al climatologo Luca Mercalli e artisti come Claudia Gerini, Camilla Filippi, Giorgio Marchesi, Nicoletta Romanoff, Gabriele Salvatores, Biagio Antonacci, Gabriele Muccino, Kasia Smutniak, Pif, Fedez, Tessa Gelisio, Mara Maionchi, Edoardo Bennato, Nina Zilli, Neri Marcorè, Giobbe Covatta, Sergio Cammariere, Davide Oldani, Giulia Innocenzi, Cristiana Capotondi, Arisa, Pierluigi Pardo.