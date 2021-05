Telo bioplastica compostabile per coprire terreni agricoli

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Sono biodegrabili e compostabili nel giro di pochi mesi i nuovi teli per pacciamatura Novamont in bioplastica MATER-BI, derivata per il 60% da materia prima rinnovabile. La pacciamatura è la copertura del terreno agricolo con teli di plastica, per impedire la crescita di erbacce e mantenere il terreno umido e morbido.



Il telo in MATER-BI, grazie alla biodegradabilità in suolo, non necessita di essere recuperato e smaltito al termine del ciclo colturale, ma può essere lasciato nel terreno ove viene biodegradato ad opera di microrganismi, contribuendo così alla riduzione della produzione di rifiuto plastico e a preservare il suolo dall'inquinamento da plastica.



I teli devono essere conformi allo standard europeo EN 17033, a partire dal 2021 devono essere costituiti da materie prime rinnovabili in misura pari o superiore al 60% e non devono contenere organismi geneticamente modificati.



Anche l'Europa, per l'agricoltura biologica, si sta muovendo in direzione della riduzione dell'utilizzo dei teli in plastica tradizionale: il 23 marzo scorso la Commissione Europea ha rilasciato un Action Plan che riconosce il ruolo dei materiali biodegradabili e compostabili e bio-based come strumento di potenziale riduzione degli impatti e predispone la definizione dei criteri e dei principi d'uso di tali materiali. (ANSA).