Alghe pregiate con l'energia solare, accordo Enel-Enea

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Enel Green Power ed ENEA hanno firmato un accordo per la sperimentazione di una tecnologia innovativa che abbina la produzione di energia elettrica da fotovoltaico alla coltura di microalghe. Presso il Centro ricerche ENEA di Portici (Napoli), verrà realizzato un impianto pilota per lo studio e la dimostrazione dell'integrabilità delle due tecnologie solare e microalgale e, in parallelo, verrà effettuata un'analisi di scalabilità per applicazioni su un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni.



La sperimentazione prevede la coltivazione di microalghe ad elevato valore commerciale (tra 100 e 200 euro al chilogrammo) con un sistema di coltura completamente integrato con l'impianto fotovoltaico. I vantaggi sono la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e di sostanze pregiate per alimenti e integratori, la riduzione delle emissioni di CO2 che vengono assorbite e trasformate in biomassa, da aggiungere a quelle già evitate per la produzione elettrica da fotovoltaico. (ANSA).