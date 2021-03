Da donne un 'patto verde' per 'nuovo respiro al mondo'

Nasce dalle donne e vuole dare "nuovo respiro al mondo": si tratta 'weTree', ed è un progetto che ha l'obiettivo ambizioso di realizzare aree verdi nelle città italiane e intitolarle a donne che si sono distinte con le loro attività per una società migliore; ma anche diffondere buone pratiche ambientali. Torino, Milano, Palermo e Perugia sono le città "green" che per prime hanno sposato l'iniziativa e si sono messe in rete: qui si sta già lavorando ad altrettanti boschi urbani. Ilaria Borletti Buitoni, presidente di weTree e Maria Lodovica Gullino, direttore del centro Agroinnova dell'Univeristà di Torino e promotore dell'iniziativa, insieme a Ilaria Capua, scienziata e direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida ed ambassador del progetto, chiedono alle sindache e ai sindaci italiani di sottoscrivere il progetto e impegnarsi in azioni concrete; tra i primi firmatari, il primo cittadino di Milano, Beppe Sala.

Le piante, ricorda una nota dei promotori, costituiscono l'80% del cibo che mangiamo e producono il 98% dell'ossigeno che respiriamo. La pandemia ha rafforzato una consapevolezza: la nostra salute e quella del pianeta vanno a braccetto, anche e soprattutto in città, tanto che la diffusione e le conseguenze del covid-19 parrebbero essere influenzate dalla qualità dell'aria. Ambiziosi gli obiettivi di 'weTree': in primis stimolare una consapevolezza ambientale in prospettiva circolare realizzando aree verdi intitolate a donne "virtuose" che si sono impegnate per una società migliore; e così a Torino nascerà il Bosco degli altri intitolato a Lia Varesio, a Milano il Vivaio Bicocca ospiterà il Bosco delle STEM, a Palermo l'Orto Botanico verrà ampliato, a Perugia si interverrà sui cipressi intorno al Tempio di Sant'Arcangelo. Il progetto vuole poi coinvolgere i cittadini in prima persona, incentivando la creazione di altrettanti comitati cittadini per sollecitare le amministrazioni comunali a sottoscrivere il patto rivolto ai singoli e raccogliere le forze per promuovere nuove aree verdi nelle loro città.