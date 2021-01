Nasce Pirelli "CYCL-e around",noleggio e-bike per aziende

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Andare al lavoro con una bicicletta elettrica diventa ancora più facile, ma non solo, sono garantiti spostamenti quotidiani e nel tempo libero: è il nuovo servizio "CYCL-e around per le aziende" lanciato da Pirelli, una flotta di e-bike che le aziende potranno mettere a disposizione dei propri dipendenti.



Le prime società che hanno aderito al servizio - comunica Pirelli - sono Accenture, azienda globale di servizi professionali, e NTT Data EMEA, tra i leader mondiali nei servizi IT. Inoltre da febbraio il servizio sarà attivo nella sede centrale di Pirelli. Tra le diverse modalità di noleggio è disponibile home2work, con ritiro dalle ore 17,00 e consegna entro le 10,00 del giorno successivo. Poi smart e-week, dal lunedì al venerdì, mentre weekend break è la soluzione che consente di usufruire delle bici elettriche Pirelli nel tempo libero, con noleggio dalle 17,00 del venerdì alle 10,00 del lunedì mattina, senza limiti orari e di chilometraggio.



"I primi test effettuati nei mesi scorsi, grazie anche ai dipendenti Pirelli, hanno consentito di individuare le migliori modalità di fruizione del servizio di e-bike sharing" spiega Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.



"Questo - aggiunge - si inserisce come complemento nell'ecosistema di trasporti urbani e mezzi privati per rendere più fluida, sostenibile e accessibile la mobilità in città".



CYCL-e around per le aziende - si legge - nasce infatti dal successo di due progetti-pilota ideati da Pirelli e sperimentati nel corso del 2020. Il primo è RIDE Safe, nel maggio scorso con l'ASST Fatebenefratelli e 14 e-bike disponibili gratuitamente per due mesi per i dipendenti dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.



Poi a giugno, nella sede di Pirelli Bicocca sono state messe a disposizione dei dipendenti 10 bici. Il riscontro positivo delle due iniziative ha portato Pirelli a strutturare e istituire un servizio fisso di noleggio bici a pedalata assistita di alta gamma. (ANSA).